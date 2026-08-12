Командующий ТОФ: у России есть силы для досмотра судов недружественных стран Фото: Виталий Невар/ТАСС

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина сообщил о наличии достаточных сил и средств для проведения досмотровых мероприятий в отношении судов, принадлежащих недружественным государствам. Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину.

Военные провели тщательный мониторинг морского трафика в акватории Азиатско-Тихоокеанского региона. В ходе анализа было установлено, что из 1001 прошедшего судна 379 кораблей следовали под флагами стран, которые относятся к недружественным.

Командующий флотом также отметил, что военно-политическая обстановка в АТР в настоящее время характеризуется высокой степенью напряженности.

При этом российский лидер Владимир Путин охарактеризовал попытки западных государств воспрепятствовать проходу российских торговых кораблей как акты пиратства и разбоя.