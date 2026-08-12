Владимир Путин пообещал зеркальный ответ Западу в случае захвата судов России Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва даст зеркальный ответ на возможные захваты российских торговых судов со стороны западных стран. Глава государства подчеркнул, что Россия не оставит без реакции подобные действия, если они начнут реализовываться на практике.

«Если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально», — указал российский лидер в ходе учений ТОФ.

Глава государства отметил, что ответные меры не обязательно будут предприниматься в тех же акваториях, где планируются набеги на отечественные корабли. По его словам, Россия выберет для этого любые другие места, которые сама посчитает нужными и целесообразными. Он также добавил, что такие действия могут быть осуществлены в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

Кроме того, Владимир Путин назвал попытки ряда зарубежных государств препятствовать проходу российских торговых судов настоящим пиратством и разбоем. Президент указал, что подобные шаги грубо нарушают общепризнанные нормы международного морского права.