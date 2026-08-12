МЭА ожидает резкий рост дефицита нефти из-за сокращения мировых запасов Фото: REUTERS.

Мировые запасы нефти в текущем квартале сократятся более чем в два раза быстрее, чем прогнозировалось. Согласно ежемесячному отчету Международного энергетического агентства (МЭА), рынок столкнется с дефицитом в 1,8 миллиона баррелей в день, а годовой дефицит станет максимальным за последние пять лет. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщается, такая динамика обусловлена тем, что «возобновление боевых действий и перебои в морском транспорте» подрывают восстановление добычи. При этом высокие цены вынуждают МЭА ухудшить прогноз мирового спроса почти на 50% — до 1,6 миллиона баррелей в день, что стало рекордным падением со времен пандемии 2020 года.

Несмотря на использование альтернативных маршрутов и трубопроводов Саудовской Аравии и ОАЭ, судоходство остается под угрозой. В дальнейшем многим странам придется восполнять истощенные аварийные запасы.

«Хотя прогнозируется, что к концу этого года рынок вернется к избытку предложения, риски остаются существенными, и необходимость возобновления работы пролива возросла, поскольку ранее существовавшие резервы запасов быстро истощаются», — отмечают в МЭА.

Напомним, по данным Министерства энергетики США, стратегический резерв нефти в Соединенных Штатах на 7 августа 2026 года снизился до 298,7 млн баррелей — самый низкий показатель с января 1983 года. Основной причиной является война с Ираном, которая быстро расходует резервы.