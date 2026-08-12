Конфликт с Ираном ударил по американцам сильнее, чем предполагалось: еле-еле сводят концы с концами Фото: REUTERS.

Малоимущие американцы с трудом сводят «концы с концами», поскольку война в Иране привела к росту стоимости жизни. Об этом пишет издание FT.

Отмечается, что Центральному банку, возможно, придется повысить ставки, чтобы снизить инфляцию. Инфляция все больше давит на частный бизнес в США, а малоимущие граждане США не могут обеспечить покупку даже базовых вещей. Таким образом, война в Иране обходится Штатам намного дороже, чем это ожидалось. Ситуация ухудшается перекрытием Ормузского пролива. Если США не предпримут мер по его разблокировке, то инфляция в Штатах вырастет в разы.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп теряет доверие избирателей. Американцы недовольны его политикой, в частности, из-за войны в Иране и стремительного роста цен.