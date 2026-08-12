В ЛНР при ударах ВСУ погиб ребёнок, еще восемь человек ранены Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В результате ударов Вооружённых сил Украины по территории Луганской Народной Республики погиб ребёнок, ещё восемь человек получили ранения, включая подростка. Об этом 12 августа, в среду, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Неонацисты продолжают террор мирных жителей. В Кременной вражеский БПЛА прицельно атаковал идущего по улице 13-летнего мальчика. У него не было шанса выжить, он погиб на месте... Бесчеловечное преступление!» — написал Пасечник в «Максе».

Под ударами ВСУ также оказались частные дома в Лутугинском, Новопсковском и Станично-Луганском округах, грузовики и инфраструктура в Алчевске, Брянке, Северодонецке и других городах. Всем пострадавшим оказывают помощь.

Ранее KP.RU писал, что в Геленджике ввели локальный режим ЧС из-за падения обломков дронов ВСУ. Здесь были повреждены около 20 домов, три из них разрушены полностью, жильцов эвакуируют. Ранены три человека, двоих граждан госпитализировали.