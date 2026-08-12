В Геленджике ввели локальный режим ЧС из-за падения обломков дронов ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Геленджике ввели локальный режим ЧС из-за падения обломков дронов ВСУ. Об этом в своих соцсетях сообщает оперативный штаб Кубани.

В оперштабе также сообщили, что при атаке вражеских беспилотников повреждения получили около 20 домов, три из которых разрушены полностью. Жильцов строений эвакуируют.

Также представители оперативного штаба добавили, что при атаке беспилотников ВСУ на Геленджик, согласно уточненным данным, ранены три человека, два из них госпитализированы.

В Новороссийске в результате атаки беспилотников ВСУ произошло обрушение конструкции надземного путепровода на улице Магистральной.

Ранее KP.RU сообщал, что в результате ночного налета ВСУ на Новороссийск пострадали люди. По данным оперштаба, были повреждены шесть жилых домов и коммерческое здание. В поселке Волна фрагменты беспилотника упали во дворе частного дома, ранен мирный житель.