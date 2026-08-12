США и Иран договорились продлить режим прекращения огня Фото: REUTERS.

Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о сохранении нынешнего режима прекращения огня в зоне конфликта. Это решение связано с тем, что 60-дневный срок действия предыдущего меморандума скоро закончится. Об этом пишет агентство Anadolu.

«США и Иран договорились продлить режим прекращения огня, поскольку 60-дневный срок, установленный меморандумом о взаимопонимании с Исламабадом, истекает на следующей неделе», — говорится в публикации.

Стоит напомнить, что незадолго до этого Иран через дипломатических посредников передал американской стороне свои условия для возобновления судоходства в Ормузском проливе. В иранском ультиматуме содержались требования о полном прекращении боевых действий в Ливане и о возвращении замороженных за рубежом активов.

Новый секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что выполнение этих пунктов позволит сторонам сесть за стол переговоров.