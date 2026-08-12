Россиянам рассказали о снижении цены на школьные рюкзаки: дешевле, чем чашка кофе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам рассказали, сколько стоит базовый школьный рюкзак в 2026 году. Оказалось, что цена на него заметно упала, теперь школьный аксессуар можно приобрести дешевле, чем чашку кофе в кофейне. Об этом рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Базовый школьный рюкзак в интернете в этом году можно купить за 240 рублей (-20% год к году). В 2025 году минимальная цена составляла 299 рублей, в 2024 году — 349 рублей. Минимальная стоимость блузки для девочек сейчас 360 рублей (-17% год к году), в 2025 году — 430 рублей, в 2024 году — 499 рублей», — говорится в сообщении от источника.

Ранее KP.RU рассказал, сколько на самом деле стоит собрать ребенка в школу. Оказалось, что некоторые крупные торговые сети зафиксировали цены на школьные товары. Из-за этого удалось избежать большого роста стоимости на них при повышенном спросе.

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