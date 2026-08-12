Медведев: РФ вправе атаковать любое судно, действующее в интересах врага Фото: REUTERS.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал «лай» западных стран в адрес так называемого российского «теневого флота». Политик указал, что Россия вправе дать соразмерный ответ при попытке посягнуть на своё имущество.

Политик разъяснил, что под этим термином на самом деле подразумеваются обычные гражданские суда, которые ходят под флагами других государств, но выполняют рейсы в интересах России. По его словам, западные партнеры не имеют законных оснований для задержания таких кораблей. Об этом сообщается в Telegram-канале российского политика.

Дмитрий Медведев пояснил, что регистрация судов в странах вроде Панамы, Либерии или Кипра является стандартной мировой практикой, позволяющей владельцам экономить на налогах. Он подчеркнул, что попытки европейских стран задерживать российские торговые суда противоречат как международному морскому праву, так и национальным законодательствам этих стран. Политик назвал подобные действия откровенным произволом.

«Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран, находящееся как в наших, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника. То есть любой груз! И таких судов очень много», — указал Медведев.

Политик уточнил, что в таком случае наши Вооруженные силы могут значительно расширить географию своей работы, выйдя далеко за пределы Черноморского бассейна. Дмитрий Медведев добавил, что именно этот вопрос он сегодня обсуждал с Верховным главнокомандующим, докладывая ему о ситуации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва даст зеркальный ответ на попытки захвата российских торговых судов.