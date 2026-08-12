Самолет-разведчик США с утра среды курсирует вдоль границы РФ над Черным морем

Самолет-разведчик США с утра среды курсирует вдоль границы РФ нам Черным морем. Фото: Sammy Kogan/GLOBAL LOOK PRESS

Утром 12 августа американский самолет-разведчик начал курсировать над южным районом Черного моря вдоль границы Российской Федерации. Об этом со ссылкой на полетные данные сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о самолете Bombardier ARTEMIS II, вылетевшем с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии, где он базируется. Борт поднялся в небо около 8.45 мск и направился по прямой к турецко-грузинской границе.

Напротив Сочи он развернулся и лег на обратный курс по той же траектории. Как подчеркивает агентство, этот самолет регулярно совершает такие облеты, делая по несколько заходов.

10 августа, напомним, американский разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II вел наблюдение в воздушном пространстве вблизи Калининградской области. Воздушное судно поднялось с аэродрома в румынском городе Констанца и примерно в 10:50 по московскому времени начало совершать круговые маневры.

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