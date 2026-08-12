ВС России за сутки уничтожили восемь безэкипажных катеров ВСУ в Черном море Фото: ТАСС/ Александр Река

Российские войска уничтожили патрульный катер ВМС Украины и поразили объекты инфраструктуры ВСУ. Об этом говорится в сообщении от Минобороны России. Отмечается, что за сутки было уничтожено 8 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.

«Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено восемь безэкипажных катеров Военно-морских сил Украины», — говорится в сообщении от военного ведомства в официальном источнике.

Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим в ночь на 12 августа совершил атаку в Черном море. Целями ударов были курортные города Кубани — Новороссийск и Геленджик. Враг выбирал гражданские объекты для атаки. В результате есть пострадавшие, повреждено несколько домов, в регионе введен режим локального ЧС для устранения последствий.