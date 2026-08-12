США опасаются, что не смогут защититься от Ирана

Atlantic: США сомневаются, что смогут защитить свои базы от новых ударов Ирана Фото: REUTERS.

Американские чиновники сомневаются, что Вашингтон сможет надежно защитить свои базы и союзников на Ближнем Востоке в случае нового крупного удара по Ирану. Об этом пишет журнал Atlantic со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

По данным издания, в Белом доме нет уверенности в собственной готовности отразить ответные действия Тегерана, который ранее уже доказал свою эффективность в атаках на военные объекты США.

На фоне этих серьезных рисков в окружении президента США Дональда Трампа значительно усилились позиции сторонников жесткого экономического давления. Помощники главы государства активно демонстрируют ему данные о разрушительном влиянии санкций на иранскую экономику, убеждая президента, что новые рестрикции заставят руководство Ирана пойти на уступки.

Ранее СМИ сообщили, что США сталкиваются с непредвиденными экономическими последствиями войны с Ираном. Конфликт привел к росту стоимости жизни в США, затруднив жизнь малоимущим. Перекрытие Ормузского пролива грозит ростом инфляции.

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