Стоматолог предупредил об опасных ошибках в уходе за зубами

Пасты с минералами, водорослями и травами не всегда безопасны. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые популярные способы ухода за зубами могут приносить больше вреда, чем пользы. Стоматолог Алексей Антипенко рассказал, почему не стоит увлекаться пастами с необычными добавками, натуральными щетками и зубочистками. Об этом пишет «Абзац».

«Если, условно [говоря], туда натерли камушек, он будет очень сильно стирать зубы. Визуально это может выглядеть красиво, зубы будут блестеть, но слой эмали за слоем при таком воздействии мы будем терять», – предупредил Антипенко.

По словам врача, пасты с минералами, водорослями и травами не всегда безопасны. Некоторые из них могут окрашивать эмаль, провоцировать появление налета и раздражать слизистую. Особую осторожность стоит проявлять с пастами, в составе которых есть неподготовленные минералы.

Не советует стоматолог и натуральные зубные щетки. Их жесткие ворсинки могут травмировать десны, после чего в поврежденные участки попадают бактерии и остатки пищи. Зубочистки также лучше заменить нитью. Они могут сломаться между зубами или повредить десны. Для ежедневного ухода специалист рекомендует обычную щетку с искусственным ворсом средней жесткости, зубную пасту и зубную нить.

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