Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 1,3 тысячи военных в зоне СВО Фото: REUTERS.

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли около 1 345 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.

По данным военного ведомства, наибольшие потери зафиксированы в зоне ответственности группировки войск «Центр» — свыше 350 военнослужащих. На направлении группировки «Восток» потери ВСУ составили до 340 человек.

Еще более 220 военнослужащих украинские подразделения потеряли в зоне ответственности группировки «Запад», более 210 — группировки «Север». До 195 военнослужащих приходится на зону ответственности группировки «Южная», до 30 — «Днепр».

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в приграничных регионах. Удары пришлись по объектам украинской армии на территории Харьковской и Сумской областей. В частности, успешные поражения были зафиксированы непосредственно в городе Сумы.

Напомним, Минобороны РФ также сообщало, что ВС России за сутки уничтожили восемь безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.