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НовостиПроисшествия12 августа 2026 9:58

При атаке БПЛА в Нижнекамске погиб гражданин Таджикистана, трое пострадали

Один из раненых граждан Таджикистана остаётся в больнице, его состояние стабильное
Анна АДАМАЙТЕС
При атаке БПЛА в Нижнекамске погиб гражданин Таджикистана, трое пострадали

При атаке БПЛА в Нижнекамске погиб гражданин Таджикистана, трое пострадали

Фото: REUTERS.

При атаке беспилотников на Нижнекамск погиб один гражданин Таджикистана, ещё трое получили ранения. Об этом ТАСС сообщил замначальника управления информации и печати МИД республики Саиджон Шафизода.

По его данным, двое пострадавших уже выписаны из больниц. Один из раненых, находившийся в реанимации, переведён в обычную палату. Его состояние стабильное, врачи отмечают положительную динамику. Из троих пострадавших двое являются жителями Восейского района Таджикистана, один — Шахринавского района. Ранее таджикский МИД сообщал об одном погибшем и двоих раненых в результате атаки ВСУ на Нижнекамск.

Ранее KP.RU писал, что утром 10 августа Нижнекамск подвергся массированной атаке украинских беспилотников, удары наносились как по промышленным, так и по гражданским объектам. В результате погибли 13 человек, среди них — пятилетняя девочка, которая в момент взрыва спала на балконе своей квартиры. Жертвами атаки стали граждане России, Узбекистана и Таджикистана.