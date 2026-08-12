При атаке БПЛА в Нижнекамске погиб гражданин Таджикистана, трое пострадали Фото: REUTERS.

При атаке беспилотников на Нижнекамск погиб один гражданин Таджикистана, ещё трое получили ранения. Об этом ТАСС сообщил замначальника управления информации и печати МИД республики Саиджон Шафизода.

По его данным, двое пострадавших уже выписаны из больниц. Один из раненых, находившийся в реанимации, переведён в обычную палату. Его состояние стабильное, врачи отмечают положительную динамику. Из троих пострадавших двое являются жителями Восейского района Таджикистана, один — Шахринавского района. Ранее таджикский МИД сообщал об одном погибшем и двоих раненых в результате атаки ВСУ на Нижнекамск.

Ранее KP.RU писал, что утром 10 августа Нижнекамск подвергся массированной атаке украинских беспилотников, удары наносились как по промышленным, так и по гражданским объектам. В результате погибли 13 человек, среди них — пятилетняя девочка, которая в момент взрыва спала на балконе своей квартиры. Жертвами атаки стали граждане России, Узбекистана и Таджикистана.