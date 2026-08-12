Fox News: Пентагон хочет закупить в 10 раз больше ракет из-за истощения запасов Фото: REUTERS.

Пентагон вынужден кардинально пересмотреть оборонную стратегию на фоне критического истощения арсеналов средств противоракетной обороны. Как сообщает Fox News, интенсивное применение перехватчиков для защиты союзников на Ближнем Востоке вскрыло серьезный дефицит вооружений и заставило Вашингтон срочно менять подход к закупкам.

"Проблема в том, что мы уже 25 лет не закупаем достаточного количества боеприпасов", — подчеркнул контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери.

Многолетние бюджетные компромиссы привели к тому, что темпы поставок ракет PAC-3 MSE и THAAD оставались минимальными. Эксперты называют сложившуюся ситуацию вполне предсказуемым итогом давних споров о приоритетах финансирования.

"В конечном счете были приняты бюджетные компромиссы, и те, кто выступал за другие программы, одержали победу", — пояснил исследователь Heritage Foundation Джим Фейн.

Теперь оборонное ведомство намерено кратно увеличить целевые показатели. Однако эксперты предупреждают, что помимо одобрения Конгресса, главной преградой станет технологическая сложность. Расширение производственных линий и восполнение стратегических запасов до уровня, необходимого для сдерживания масштабных угроз, займет долгие годы.

Напомним, президент США Дональд Трамп отверг все заявления о нехватке вооружений из-за военной кампании в Иране. Он всю ответственность за истощение арсеналов на своего предшественника Джо Байдена, заявив, что сейчас «все хорошо с боеприпасами, их достаточно».