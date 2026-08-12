Как устаревшая версия iOS или Android повлияет на переводы с марта 2027: объяснение

Муртазин: старые ОС не заблокируют переводы, но лишат компенсации при краже Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире Радио «Комсомольская правда» разъяснил kp.ru суть возможных ограничений банковских переводов в России. По его словам, речь идет не о блокировке самих переводов, а о влиянии версии операционной системы на возможность получения компенсации в случае мошенничества.

Муртазин пояснил, что для проверки устройства пользователю потребуется заключить дополнительное соглашение с банком. Своевременное обновление программного обеспечения (Android, iOS, Windows) станет одним из критериев при рассмотрении жалоб на несанкционированное списание средств.

«Если вы пользуетесь старым Android, старой версии iOS, старой версии Windows, без патчей безопасности, то это будет, собственно говоря, причиной для отказа в любой компенсации рассмотрения ваших жалоб», — цитирует KP.RU аналитика.

Однако сами переводы, по словам эксперта, будут осуществляться в штатном режиме, и в этом плане никаких рисков нет.

Ранее появилась информация, что с 1 марта 2027 года банковские переводы в России могут быть заблокированы по ряду причин, в том числе при использовании устаревших ОС, модифицированных или неофициальных прошивок.