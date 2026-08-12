Зерновой терминал в Новороссийске был повреждён при атаке БПЛА Украины Фото: REUTERS.

Новороссийский зерновой терминал получил повреждения после атаки украинских дронов. Об этом сообщает «КП-Кубань», уточнив, что никто из сотрудников терминала не пострадал. Сколько было беспилотников, и какой ущерб они нанесли, пока уточняется.

Объединенная зерновая компания подтвердила, что инфраструктура объекта получила повреждения. Представитель компании воздержался от детального описания характера и масштаба разрушений, отметив, что более подробная информация будет представлена позже.

Новороссийский зерновой терминал играет важную роль в экспорте сельскохозяйственной продукции из России. Это один из крупнейших подобных объектов. В первом полугодии 2026 года через него было отправлено более 2,3 млн тонн зерновых.

Ранее KP.RU сообщил, что российская блокада Одессы может иметь катастрофические последствия для Украины. С конца июля порт закрыт для судоходства, что снижает сельскохозяйственный экспорт на 50%.