Стало известно, как пройдут похороны актрисы Натальи Трубниковой

Актриса Наталья Трубникова Фото: кадр из фильма «31 июня»

Прощание с актрисой и балериной Натальей Трубниковой, известной по роли принцессы Мелисенты в фильме «31 июня», состоится в закрытом формате. Присутствовать будут только члены семьи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение от родственников артистки.

«Прощание пройдет в узком кругу, в закрытом формате. Мы не хотели бы приглашать никого, кроме родственников. Поэтому дата и место прощания, а также, дата похорон озвучены не будут», — резюмировал собеседник агентства, семья в этом вопросе настроена категорично.

Также близкие отказываются называть причину смерти Трубниковой. Близкие отвечают коротко: «Без комментариев». Родственники почившей просят журналистов не раздувать искусственный интерес к случившемуся и оставить близких в покое, им нужно пережить случившееся горе.

Ранее KP.RU рассказал, что актриса Наталья Трубникова скончалась на 72-м году жизни. Подруга актрисы подтвердила, что Трубникова последние годы боролась с болезнью Паркинсона.