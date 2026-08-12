Умер Михаил Гулько, исполнитель русского шансона

Певец и исполнитель русского шансона Михаил Гулько умер в возрасте 95 лет. Фото: Кадр видео.

Певец и исполнитель русского шансона Михаил Гулько умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщила пресс-служба «Радио Шансон».

«Ушел из жизни Михаил Гулько — легендарный исполнитель, один из тех артистов, без которых невозможно представить историю шансона по-русски», — говорится в сообщении радиостанции.

«Радио Шансон» выразило соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам артиста. Там отметили, что Гулько был человеком «большой музыкальной судьбы», а его голос, интонации и песни навсегда останутся в истории жанра.

Михаил Гулько родился в 1931 году в Харькове. В 1980 году он эмигрировал в США по израильской визе и продолжил музыкальную карьеру в Нью-Йорке. С 1993 года артист гастролировал в России.

В эмиграции Гулько выпустил альбом «Синее небо России». Среди наиболее известных его песен значатся «Белая береза», «Колыма», «Поручик Голицын», «Эшелон», «Окурочек», «Господа офицеры», «Кабацкий музыкант» и «Молодые годы».

В 2002 году Гулько получил диплом «Академик шансона» из рук поэта-песенника Михаила Танича, а в 2007-м стал лауреатом премии «Шансон года».

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