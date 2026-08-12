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НовостиОбщество12 августа 2026 10:33

Ozon банк пропал из Google Play: почему приложение удалили и как теперь установить

Приложение Ozon банка убрали из Google Play
Мария СПИРИДОНОВА
Приложение Ozon банка убрали из Google Play

Приложение Ozon банка убрали из Google Play

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приложение Ozon банка перестало быть доступным в магазине Google Play. Однако все ранее установленные версии продолжают работать в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

В настоящий момент клиенты могут пользоваться веб-приложением и входить в личный кабинет через браузер, уточнили в банке. В заявлении кредитной организации также подчеркивается, что санкции не влияют на операционную деятельность: платежи, переводы и другие операции внутри России осуществляются в полном объеме. Все средства клиентов находятся в безопасности.

В июле из магазина приложений Google Play также было удалено приложение почты Mail.ru.

Ранее Таганский суд Москвы назначил компании Google LLC административный штраф в размере 7,6 млн рублей. Поводом стал отказ корпорации удалить из Google Play запрещенные в России материалы и приложения. Американская компания признана виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.