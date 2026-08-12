Льняное вместо подсолнечного: диетолог назвал самые полезные масла

Льняное масло является одним из лучших источников Омега-3. Фото: badahos / Shutterstock / Fotodom

Самыми полезными для рациона считаются масла, богатые жирными кислотами Омега-3 и Омега-9. Какие варианты стоит выбирать для ежедневного питания и почему важно соблюдать баланс жиров, рассказал диетолог Антон Поляков. Об этом пишет aif.ru.

«К этим группам относятся оливковое масло - источник Омега-9, льняное масло - это Омега-3. Также масло грецкого ореха полезно - это в большей степени Омега-3. Можно рассмотреть варианты и других масел 3», – пояснил эксперт.

По словам Полякова, хорошим выбором также может стать высокоолеиновое подсолнечное масло, в котором много Омега-9. При этом специалист советует следить за соотношением Омега-3, Омега-6 и Омега-9 в рационе, поскольку избыток Омега-6 может негативно влиять на организм.

Диетолог также отметил кокосовое и МСТ-масло. Они могут служить источником энергии и подходят для добавления в салаты или приготовления выпечки.

Ранее сайт KP.RU разбирался, какое масло лучше использовать для жарки. Повторно использовать любое масло для приготовления еды не рекомендуется.