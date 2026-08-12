МВД предупредило россиян о схемах мошенников с топливными картами, фото: ИВАНОВА Диана

В социальных сетях и мессенджерах мошенники распространяют среди россиян объявления о продаже топливных карт и талонов. Эти объявления ведут на фишинговые веб-сайты, которые предназначены для кражи денег и личных данных. Об этом предупредили в МВД России.

«В настоящее время регистрируются мошенничества, связанные с приобретением топливных карт и талонов. Объявления аферистов об их продаже распространяются через социальные сети, мессенджеры, интернет-сайты и рекламные платформы», - сообщили в полиции.

Там уточнили, что злоумышленники предлагают не настоящие топливные карты и талоны по заниженным ценам, убеждая россиян переходить по ссылкам на фишинговые сайты, где требуют ввести данные банковских карт и одноразовые коды. Это позволяет мошенникам получить доступ к счетам, после чего товар не предоставляется, а сайты прекращают работу.

Преступники создают сайты, похожие на официальные страницы топливных компаний, и адаптируются к изменениям в стране. МВД рекомендует приобретать карты только через официальные ресурсы, проверять доменное имя, наличие защищённого соединения и контактные данные продавца. Не следует переходить по ссылкам от неизвестных и сообщать данные карт третьим лицам. При обнаружении фишингового сайта нужно прекратить взаимодействие, сообщить банку о возможной утечке данных и уведомить правоохранителей.

Ранее KP.RU сообщил, что мошенники начали широко применять схему с выманиванием денег под предлогом оплаты долгов родственников.