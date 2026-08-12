ВСУ планировали атаковать слет «Дронница» в Великом Новгороде Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ готовили ракетный удар по всероссийскому слету операторов боевых дронов «Дронница», который должен был пройти в Великом Новгороде 29 и 30 августа. Однако мероприятие экстренно перенесли на неопределенный срок из-за реальной угрозы атаки. Об этом официально заявили организаторы в Telegram-канале, сославшись на данные разведки.

По информации аналитического центра КЦПН, противник планировал комбинированную атаку с использованием новых баллистических средств именно в момент массового сбора участников. Организаторы пояснили, что для полной защиты всех присутствующих потребовалось бы задействовать огромные силы ПВО и спецслужб. Однако такое прикрытие неизбежно оголило бы другие важные объекты и промышленные предприятия в Новгородской и соседних областях на время проведения слета.

В итоге было принято непростое решение не рисковать безопасностью стратегических заводов и баз ради одного мероприятия. Проводить «Дронницу» при таком уровне угроз организаторы посчитали слишком самонадеянным поступком. В связи с этим они подтвердили, что «Дронница-2026» официально перенесена, хотя новые даты пока не называются.

Глава ФСБ Александр Бортников недавно сообщил, что с начала текущего года украинские националисты трижды пытались забросить в Россию диверсионные группы. Все эти попытки были вовремя пресечены силовиками.