Зеленский провел мастер-класс по производству «позитивных новостей» и обману граждан Фото: REUTERS.

Украинский историк и исследовательница Марта Гавришко выступила с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского, обвинив руководство страны в намеренном сокрытии реальных данных об эффективности систем противовоздушной обороны (ПВО).

Гавришко представила «мастер-класс по производству позитивных новостей», предоставленный киевским режимом.

«Шаг первый: просто перестаньте рассказывать своему собственному народу, сколько российских ракет вы якобы сбили. Почему? Потому что, очевидно, ваши системы ПВО не сбивают ни одной из них», — написала она.

Историк отметила, что реальными «перехватчиками» ракет становятся не заявленные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), а объекты критической инфраструктуры.

Накануне ВСУ перестали публиковать данные о пусках российских ракет. Все произошло после пары ночей, когда украинская система ПВО не смогла сбить ни одной из выпущенных ракет. При этом ответственность за проблемы с противовоздушной обороной Зеленский возложил на Запад