Шурыгина просит выпустить её из СИЗО из-за последствий интимной операции

Шурыгина просит выпустить ее из СИЗО из-за последствий интимной операции. Фото: соцсети Дианы Шурыгиной

Блогер Диана Шурыгина, находящаяся в следственном изоляторе, обратилась с просьбой освободить её из-за осложнения после вагинопластики. Об этом сообщает Teлеграм-канал Mash.

По данным источника, защита интернет-знаменитости ходатайствовала о смягчении или изменении меры пресечения, аргументируя это состоянием здоровья подзащитной. В 2025 году Шурыгина перенесла пластические операции на груди, а также вагинопластику по медицинским показаниям из-за обнаруженной кисты. Однако суд отказался менять меру пресечения, оставив арест без изменений. Ранее сообщалось, что срок её содержания в СИЗО продлён до 19 августа.

Напомним, что уголовное дело в отношении Дианы Шурыгиной было возбуждено по статье 242 УК РФ о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов, совершённых группой лиц. Вместе с ней по делу проходят ещё одна девушка и их «продюсер», им грозит до шести лет лишения свободы.