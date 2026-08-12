Заградотряды избирательно расстреливают отступающих ВСУшников: они не трогают бывших зэков Фото: REUTERS.

Стало известно, что украинские заградотряды избирательно расстреливают ВСУшников, которые решили покинуть поле боя. Первыми в утиль идут мобилизованные, а вот зэков они не трогают. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«В районе Водяного отмечено избирательное действие заградительных отрядов ВСУ, которые дали бежать бывшим заключенным из состава 129-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, но убили нескольких солдат из подразделения обеспечения, которые также пытались покинуть позиции», — говорится в сообщении от источника.

Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим испытывает острую нехватку солдат. Отмечается, что Украина уже начала завлекать в ряды ВСУ женщин. Пока дамы попадают на поле боя исключительно на добровольной основе, их заманивают красивыми лозунгами.