Посольство: Британия не предпринимает шагов для возобновления контактов с РФ Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

Великобритания подаёт сигналы о намерении возобновить диалог с Российской Федерацией, однако практических действий не предпринимает. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Комментируя статью в The Times о том, что Великобритания хочет восстановить контакты с российским военным руководством, в посольстве подчеркнули, что инициатором разрыва диалога был именно Лондон.

По словам дипломатов, британская сторона периодически транслирует готовность к возобновлению связей, но до реальных действий не доходит. В мае 2024 года именно Великобритания выслала российского военного атташе, разрушив привычный канал взаимодействия между оборонными ведомствами.

«Значит, именно им и нужно сделать первый шаг, чтобы его "починить"», — подчеркнули в посольстве.

Ранее KP.RU писал, что британские военачальники опасаются «непреднамеренной эскалации» из-за отсутствия диалога с Москвой, поэтому Лондон хочет восстановить контакты с российским военным руководством.

Также посол РФ в Великобритании Андрей Келин отмечал, что британские власти не заинтересованы в сближении России с Европой, а на Лондоне лежит значительная часть ответственности за милитаризацию ЕС и затягивание украинского конфликта.