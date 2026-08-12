Бывшая ученица актрисы Трубниковой рассказала об их последнем разговоре

Актриса Наталья Трубникова Фото: кадр из фильма «31 июня»

Советская актриса и балерина Наталья Трубникова скончалась 10 августа в возрасте 72 лет. Ее бывшая ученица Наталья рассказала aif.ru о последнем разговоре с артисткой.

«Я звонила ей 17 июля, на день рождения. Поздравила, спросила, как она себя чувствует, может, что-то нужно. Она ответила: "Спасибо, все нормально"», — резюмировала собеседница издания.

Это был последний разговор со звездой фильма «31 июня». На 70-летие Трубниковой ее бывшие ученицы и знакомые собрались в кафе. Актриса Наталья Трубникова жила одна и общалась только с соседями, страдала болезнью Паркинсона, добавила бывшая ученица артистки.

Ранее KP.RU сообщил, что семья категорична в проведении церемонии прощания. Близкие не называют даты и времени, говоря о том, что не хотят видеть посторонних.