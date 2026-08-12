Умерла Равза Гиняятовна, мать актёра из «Квартета И» Камиля Ларина. Фото: соцсети Камиля Ларина

Умерла Равза Гиняятовна Ларина, мама актёра «Квартета И» Камиля Ларина. Она скончалась за месяц до своего 90-летнего юбилея. Об этом сообщил сам актёр в соцсетях.

«Всё, мама ушла. Теперь я не ребенок. Спасибо, любимая, за всё», — написал Камиль Ларин, опубликовав фото улыбающейся мамы.

Камиль Ларин родился и вырос в Волгограде, где до последнего жили его родители, имевшие статус «Дети Сталинграда». Его отец Шамиль Исхакович ушёл из жизни в 2023 году. По словам актёра, мама до последнего боролась за жизнь мужа.

Актёр Камиль Ларин известен российской публике по фильмам «О чём говорят мужчины», «День выборов», «Громкая связь». У Камиля есть четверо детей и жена Екатерина.

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