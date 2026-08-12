ФНС подала заявление о признании «Открытой России»* банкротом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная налоговая служба подала заявление о банкротстве «Открытой России»* в арбитражный суд Москвы. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел суда.

Заявление в суд поступило 7 августа, но пока не рассмотрено. Размер задолженности ФНС не раскрыла.

Отмечается, что с 2024 года против «Открытой России»* возбуждено 11 исполнительных производств на сумму свыше 52,8 млн рублей, включая налоги, взносы и штрафы. Десять производств прекращены из-за отсутствия имущества, остается одно на 59,1 млн рублей (с учетом сбора). Мосгорсуд удовлетворил иск о ликвидации организации, признанной на территории РФ нежелательной.

Ранее KP.RU сообщил, что Генпрокуратура признала нежелательной деятельность нидерландской Dalan Fund*. Организацию признали таковой из-за финансирования ЛГБТ-сообщества***.

* — организация, признанная нежелательной на территории РФ.

** — движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в России.