Забота во вред: психолог объяснила опасность чрезмерной опеки над пожилыми родителями

Вместо постоянной опеки психолог советует поддерживать интересы родителей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Чрезмерная забота о пожилых родителях может не помочь им, а, наоборот, лишить привычной самостоятельности. Не стоит постоянно делать за них то, с чем они способны справиться сами, рассказала детско-семейный консультант и психолог Екатерина Безумнова. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Не нужно инвалидизировать родителей раньше времени. Чем раньше мы начинаем эту опеку включать, тем быстрее они становятся несамостоятельными», – пояснила Безумнова.

По словам специалиста, взрослые дети нередко считают, что обязаны помогать родителям буквально во всем. Однако если пожилой человек продолжает самостоятельно решать бытовые вопросы, забирать у него эту возможность не стоит.

Вместо постоянной опеки психолог советует поддерживать интересы родителей и чаще общаться с ними. Такая помощь позволит сохранить их самостоятельность и одновременно даст понять, что близкие готовы прийти на помощь, когда это действительно потребуется.

Прежде психолог Анна Гусева объяснила, почему страх падения у пожилых людей может привести к обратному эффекту. Человек начинает меньше двигаться и избегать прогулок, из-за чего слабеют мышцы и ухудшается координация, что в итоге повышает риск падения.