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НовостиПроисшествия12 августа 2026 12:00

В Орловской области обломки БПЛА упали у жилого дома, жильцов эвакуировали

Фрагменты сбитого дрона упали рядом с жилым зданием в Орловской области
Анна АДАМАЙТЕС
В Орловской области обломки БПЛА упали у жилого дома, жильцов эвакуировали

В Орловской области обломки БПЛА упали у жилого дома, жильцов эвакуировали

Фото: REUTERS.

В одном из муниципалитетов Орловской области обломки сбитого беспилотника упали возле многоквартирного жилого дома. Из здания эвакуировали жильцов. Об этом 12 августа, в среду, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожен один вражеский БПЛА, элементы которого упали возле многоквартирного дома в одном из муниципальных образований региона" - написал глава региона в своём канале в «Максе».

Жильцов повреждённого дома временно эвакуировали, им оказывают помощь, которая необходима в данной ситуации. По данным Клычкова, от удара ВСУ никто из граждан не пострадал. На месте работают сотрудники МЧС и органов правопорядка.

Ранее KP.RU писал, что Новороссийский зерновой терминал получил повреждения после атаки украинских дронов, никто из сотрудников не пострадал. Объединенная зерновая компания подтвердила факт повреждений, масштаб и характер разрушений пока уточняются.