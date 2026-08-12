В Орловской области обломки БПЛА упали у жилого дома, жильцов эвакуировали Фото: REUTERS.

В одном из муниципалитетов Орловской области обломки сбитого беспилотника упали возле многоквартирного жилого дома. Из здания эвакуировали жильцов. Об этом 12 августа, в среду, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожен один вражеский БПЛА, элементы которого упали возле многоквартирного дома в одном из муниципальных образований региона" - написал глава региона в своём канале в «Максе».

Жильцов повреждённого дома временно эвакуировали, им оказывают помощь, которая необходима в данной ситуации. По данным Клычкова, от удара ВСУ никто из граждан не пострадал. На месте работают сотрудники МЧС и органов правопорядка.

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