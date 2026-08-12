Еле стоял на ногах: Пилот попавшего в ЧП самолета Air India провалил тест на наркотики

Пилот попавшего в ЧП самолет Air India провалил тест на наркотики Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пилот авиакомпании Air India, управлявший лайнером Airbus A320neo во время недавнего ЧП, не прошел тестирование на наличие наркотиков. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Инцидент произошел 4 августа на рейсе Пхукет — Нью-Дели. Самолет попал в сильную турбулентность и резко потерял высоту. На борту воздушного судна находились 137 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате происшествия пострадало восемь пассажиров и четыре члена экипажа. Они были срочно госпитализированы.

В рамках расследования оба пилота прошли стандартную проверку на психоактивные вещества. Первичный тест одного из них дал положительный результат. Проведенное затем повторное исследование полностью подтвердило наличие наркотиков у одного из пилотов. Анализы выявили употребление марихуаны, что означает возможное нахождение пилота в состоянии опьянения прямо во время полета.

Как передает Daily Mail, пилот был настолько обкурен, что даже не мог стоять на ногах после приземления. Министерство гражданской авиации Индии сообщило, что продолжает расследование инцидента.

Напомним, месяц назад в Парагвае арестовали блогера и пилота Джабари Брауна, выигравшего частный самолет в розыгрыше на YouTube-канале MrBeast. Его задержали в отеле Асунсьона по обвинению в международной перевозке наркотиков.