Умер Чжу Жунцзи, бывший премьер-министр Китая

Умер Чжу Жунцзи, бывший премьер Госсовета КНР и один из главных архитекторов экономических реформ Китая Фото: REUTERS.

Умер Чжу Жунцзи, бывший премьер Госсовета КНР и один из главных архитекторов экономических реформ Китая. Ему было 97 лет. О смерти Чжу в среду сообщило агентство South China Morning Post.

Чжу возглавлял правительство с 1998 по 2003 год. За этот период он реформировал сектор государственных предприятий, разграничил права собственности и отделил государственные функции от коммерческой деятельности. Именно под его руководством прошли сложные переговоры, завершившиеся вступлением Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 году, что открыло страну для международного рынка, говорится в сообщении агентства.

На экране торгового центра в Пекине показан портрет Чжу Жунцзи, который скончался в возрасте 97 лет Фото: REUTERS.

Чжу сыграл ключевую роль в обеспечении стабильности Гонконга после его передачи Китаю в 1997 году и руководил действиями Пекина во время азиатского финансового кризиса. После ухода с поста премьера в 2003 году он продолжал поддерживать центральные власти и борьбу с коррупцией.

Чжу родился в 1928 году в Чанше, окончил Университет Цинхуа по специальности электротехника и начал карьеру в сфере экономической политики. С 1991 по 1998 год занимал пост вице-премьера, курируя экономику страны, а затем стал премьер-министром.

Ранее в возрасте 93 лет ушел из жизни Хироши Окуда, бывший глава японского автогиганта Toyota.