«Спой так, будто они твои»: солист «Иванушек International» Туриченко рассказал о сравнениях с прошлыми фронтменами Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лидер группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко в беседе с KP.RU прокомментировал параллели между ним и предыдущими солистами коллектива — Игорем Сориным и Олегом Яковлевым. Артист признался, что поначалу чувствовал неуверенность, но сумел найти свой собственный путь в звучании знаменитых хитов.

«Когда я разговаривал с нашим продюсером и с ребятами, они просто сказали: “Слушай, пой песни, но делай так, будто они твои. Не надо ни под кого подстраиваться”» — указал артист, указав, что сравнения были неизбежны.

По словам Туриченко, его утверждения о «дедовщине» в коллективе были лишь шуткой, которую он однажды бросил в разговоре. Он подчеркнул, что на самом деле коллеги всегда поддерживали его, а никакого негатива или травли в группе не существовало.

Отвечая на вопрос о путанице в именах, ведь в коллективе сразу два Кирилла — он и Кирилл Андреев, артист объяснил, что никаких прозвищ у них не заведено. В рабочей обстановке к его старшему коллеге обращаются по имени-отчеству — Кирилл Александрович. Самого же Туриченко для простоты называют по фамилии или ласково величают «молодым Кириллом», чтобы сразу было понятно, о ком идет речь.

Напомним, что в феврале Кирилл Туриченко впервые стал отцом. Пол ребёнка он с супругой Дарьей объявил на концерте группы «Иванушки International» при поддержке поклонников.