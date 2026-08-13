Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко стал гостем студии Радио «Комсомольская правда». Фото: Вадим ЗАБИРОВ

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко стал гостем студии Радио «Комсомольская правда». Певец рассказал о юбилее легендарного коллектива, своей сольной работе и жизни после рождения сына Леона. Артист признался, как изменились его будни с появлением малыша, поделился планами на второго ребенка, ответил на слова MIA BOYKA и рассказал о своей любви к спорту и ежедневных пробежках. Полное интервью смотрите в VK Видео.

«Молодой Кирилл»

– У коллектива юбилейный тур в честь 30-летия. Чего ждать зрителям на ближайших концертах?

– Конечно же, хитов, на которых практически все выросли, интересной программы. Концерт состоит примерно из 26 песен. Это, конечно, не все песни «Иванушек International», но это стабильные, лучшие хиты, которые все любят и знают. Будет хорошее настроение, будут новые песни. Надеюсь, что они появятся, потому что мы недавно с Андреем говорили о том, что Игорь Игоревич Матвиенко написал новую композицию для «Иванушек». Нас постоянно спрашивают, будут ли новые песни. И, возможно, эта композиция прозвучит на наших концертах в туре, который мы сейчас готовим.

– Сам уговариваешь своих коллег по «Иванушкам» записать новые песни?

– Бывало такое. Я вообще всегда на собраниях впереди, как в фильме: «Цементный завод... — Я!». Всегда стараюсь проявлять инициативу и хочу, чтобы появлялись новые песни, новые проекты. Но, учитывая график мой личный и группы, сейчас очень сложно делать какие-то большие вещи. Дай Бог, выйдет хотя бы одна песня, а дальше уже будем думать, что делать. Потому что в планах, конечно же, есть и съемки сериала об «Иванушках International», возможно, новый клип. Но пока это только планы.

– Ты как-то рассказывал, что в группе была дедовщина, когда ты туда пришел. Что помогло тебе ее преодолеть?

– Я на самом деле шутил. Никакой дедовщины не было. Наоборот, ребята меня поддерживали. Просто я не понимал, что мне делать, в какую сторону двигаться на сцене, как сделать так, чтобы песни звучали хорошо. Потому что, как ни крути, люди всегда сравнивали меня и с Игорем Сориным, и с Олегом Яковлевым. Мне хотелось, чтобы песни звучали по-новому. И я уверен, что у меня получилось сделать так, чтобы они звучали немного иначе. Когда я разговаривал с нашим продюсером и с ребятами, они просто сказали: «Слушай, пой песни, но делай так, будто они твои. Не надо ни под кого подстраиваться».

– Учитывая, что в группе два Кирилла — ты и Андреев, как к вам обращается команда, чтобы не перепутать?

– Кличек у нас нет. Обычно, если мы где-то в группе, в коллективе, то к Кириллу Александровичу обращаются по отчеству. А я — Кирилл Туриченко или «молодой Кирилл». У нас все просто.

Фото: Вадим ЗАБИРОВ

«Хотели убедиться, что делаем все правильно»

– В начале этого года у тебя добавилось забот — ты стал отцом. Как все успеваешь совмещать?

– Это прекрасное чудо, которое случилось в нашей с моей супругой Дашей жизни. Я ей за это очень благодарен и люблю ее еще больше. Наверное, счастливее себя я не помню. Конечно, забот стало больше, но они приятные. Ко всему можно привыкнуть, всему можно научиться. Мало спать я научился давно, потому что много лет работал в ночных клубах, ездил с сольными гастролями и выступал с «Иванушками». Я очень благодарен Даше за то, что она меня поддерживает. Она может сказать: «Я побуду с Леоном, иди поспи, тебе рано вставать». У нас вахта, мы друг друга подстраховываем. Плюс помогают наши родители, и это, конечно, очень спасает.

– Как узнал, что станешь отцом? Супруга подготовила какой-то сюрприз?

– Это произошло очень спонтанно. Хотя мы планировали и очень ждали ребенка. Я слежу за своим здоровьем, мы вместе с Дашей этого хотели и надеялись, что все получится. Я прилетел с гастролей, и нас пригласили на день рождения друзья. В один момент Даша куда-то ушла. Она почувствовала, что что-то происходит, заказала доставку, ей привезли тест, но мне ничего не сказала. Потом она возвращается, у нее такие круглые глаза, подходит ко мне и говорит: «Так, срочно нам надо выйти на улицу поговорить». Я подумал, что что-то случилось, потому что она была очень серьезная. Мы вышли на улицу, и она сказала: «Я беременна». Я помню, что в этот момент просто замер. И буквально в эту же секунду к нам подходит девушка и говорит: «Здравствуйте, я уличный художник, можно я вас нарисую?»

Я согласился. Она нас нарисовала, а в это время у меня внутри происходило осознание всего. Она отдала нам портрет и ушла. Мы этот рисунок сохранили. Я даже пытался найти эту девочку, но пока не получилось. Она просто в тот момент запечатлела нас на листке бумаги, и я ей очень благодарен. Я всем желаю не бояться становиться родителями и не откладывать это. С высоты своих лет могу сказать: я не жалею, но, возможно, хотелось бы, чтобы это произошло раньше. Просто так складывалась жизнь: постоянные переезды, творчество, работа. И, наверное, рядом не было человека, с которым хотелось бы разделить этот путь. Но все случилось именно так, и я благодарен за это.

– То есть вы заранее готовились к появлению ребенка?

– Конечно. Мы с Дашей следили за питанием, хотя иногда бывали срывы. Вот как у меня сейчас произошло у вас в студии: я зашел, увидел печенье, съел его с двумя конфетами. Спасибо вам за такой прием, кстати, это очень приятно. Когда ты приходишь, а тебя встречают по-человечески — это дорогого стоит. А если говорить о подготовке, мы сдавали анализы, проверяли здоровье. Сейчас есть технологии и возможности изучить организм, понять, что нужно добавить, а что убрать. Мы хотели убедиться, что делаем все правильно.

Кирилл Туриченко. Фото: Вадим ЗАБИРОВ

«Все было готово к тому, что у нас будет девочка»

– Почему решили не скрывать, что станете родителями?

– Мы с Дашей поговорили и решили, что хотим поделиться этим счастьем с людьми, которые нас поддерживали и продолжают поддерживать. За нами следят в соцсетях, любят нашу семью, и нам хотелось рассказать именно им. Многие потом писали: «Спасибо, что поделились», потому что наша история кого-то тоже вдохновила. Наша цель была в том, чтобы поддержать тех, кто думает, становиться родителями или нет, и напомнить о семейных ценностях.

– У сына необычное имя — Леон. Почему выбрали именно его?

– У нас было много вариантов для девочки. Даша больше была уверена, моя мама была уверена, моя сестра была уверена, что будет девочка. Мы настолько в это поверили, что даже сделали в комнате ремонт для девочки: у нас были розовые тона, розовый диван. Короче, все было готово к тому, что у нас будет девочка.

– Это, получается, было до гендер-пати?

– Да, это было до гендер-пати. Мы решили сделать его на большом концерте «Иванушек International». Под это даже Игорь Игоревич Матвиенко написал песню. Я надеюсь, она выйдет. И в итоге мы узнаем, что рождается мальчик. Я, конечно, был бы рад и мальчику, и девочке, но Леон — это уникальный мальчик. Те, кто видел его хотя бы один раз, сразу говорят, что он какой-то мудрец. У него очень пронизывающий взгляд. Я всегда по нему скучаю. И считаю, что все это было как будто Богом послано мне. Нам нужно было за короткий период придумать имя человеку, тем более с отчеством Кириллович. С ним не все имена подходят, это сложное отчество, нужно было, чтобы все звучало красиво. Я не хотел длинное имя, хотел короткое. Мы как-то были с Дашей на отдыхе, путешествовали по Франции, и почему-то именно там решили, что вот оно — Леон. Были какие-то знаки, какие-то совпадения, и мы подумали: все, точно.

Конечно, были и другие варианты. Думали назвать его Александром, был вариант Лука. Но Леон все-таки перевесил. При этом мы решили, что окончательно поймем, когда увидим его: спросим — кто ты, как тебя зовут, сынок? И когда мы его увидели, стало понятно: это точно Леон.

– Ты рассказывал, что хочешь погодок. Не передумал?

– Нет, не передумал. Сейчас я немножко дам Даше отдохнуть и вперед. Чем больше детей, тем лучше. Просто я пока маму берегу.

Фото: Вадим ЗАБИРОВ

«Надеюсь, что сын свяжет свою жизнь с чем-то другим»

– Когда родился Леон, ты рассказывал, что был в шоке от цен на детские товары. Пришлось ли тебе больше работать, чтобы обеспечивать семью?

– Конечно, я стал работать больше. Я стал больше писать песен, искать возможности заработать. Это касается не только шоу-бизнеса, но и каких-то параллельных проектов. Я стараюсь находить возможности, чтобы зарабатывать больше. Потому что цены растут. И не только на детские товары, а вообще на продукты и все остальные вещи.

– Что было самым дорогим, что ты покупал для Леона?

– На кухне у нас находится целая лаборатория для малыша: это и подогреватели бутылочек, и аппараты для приготовления смеси, и люлька для укачивания. Наверное, вот эта люлька была одной из самых дорогих. Но я вам скажу по собственному опыту: знаете, что больше всего понравилось Леону? И это было не самым дорогим. Это маленький шезлонг для новорожденных. Он недорогой, но ребенок его обожает. Он удобный, не нагружает позвоночник.

– Почему ты не хочешь, чтобы сын пошел в шоу-бизнес?

– Я часто об этом говорю и пока остаюсь при своем мнении. Наверное, потому что я сам через многое прошел, чтобы быть там, где я сейчас. Это нелегкий путь. Сцена многого требует, она не прощает ошибок. Можно очень быстро взлететь, а можно очень больно упасть. Таких историй много, поэтому к этому нужно быть готовым. Я надеюсь, что сын свяжет свою жизнь с чем-то другим, что ему понравится. Конечно, если он решит продолжить мое дело, я его поддержу и научу всему, что умею.

Но мне бы хотелось, чтобы его жизнь не была связана с шоу-бизнесом. Наверное, потому что я сам разбивал лоб, много времени потратил на этот путь. А самое главное — чтобы он смог создать семью, потому что семья важна в любой профессии. А дальше посмотрим, как будет. Будет петь — поддержу. Не будет — тоже поддержу.

Фото: Вадим ЗАБИРОВ

«Лучше уж не выступать, чем выступать плохо»

– На концертах ты часто прыгаешь со сцены, залезаешь на ограждение. Откуда столько энергии? Как много вообще тренируешься, чтобы все это проделывать?

– Тренируюсь я каждый день. В среднем пробегаю километра три с половиной — пять в день, это точно. Бывает, что 7–10 километров, но меньше, наверное, уже вряд ли — 3–3,5 километра минимум. Ежедневно я отжимаюсь. Не призываю отжиматься столько же, сколько я, но я делаю 50 раз за один заход, за один подход, и также приседаю. Помимо этого, я подтягиваюсь, занимаюсь на брусьях, стараюсь ежедневно уделять время спорту. Это и плавание, и тренажерный зал. Также мы с Дашей тренируемся вместе, я выставил нашу совместную тренировку.

– Как считаешь, должны ли артисты стараться на бесплатных выступлениях: настраивать звук, вкладываться? В последнее время были ситуации, когда на бесплатных концертах звук был не очень или артисты выступали под фонограмму, хотя на платных концертах выкладываются полностью.

– Я недавно выступал на таком бесплатном мероприятии, и там были другие артисты, которые выступали по штатной схеме. Мне пришлось потратить свои деньги, потому что я хотел сделать так, чтобы все было хорошо. Я не приехал просто выступить один. Я приехал со своей командой: это девочки-бэк-вокалистки, музыканты. Всем нужно заплатить, никто бесплатно не приезжает. Я все это взял на себя. Приехал звукорежиссер, что-то мы привезли из оборудования и выступили. Грубо говоря, это было бесплатное выступление, но я в него вложился. Я считаю, что это правильно. Потому что, если ты делаешь что-то хорошо, а тем более ты профессионал, ты должен быть профессионалом до конца. Лучше уж не выступать, чем выступать плохо.

– Немного из актуального. Недавно певица MIA BOYKA призналась, что считает нормальным, если девушка сделает предложение руки и сердца мужчине. Как ты к этому относишься?

– Мне кажется, что это все-таки мужское дело. Но мир меняется. Есть такие мужчины, которым нравится, чтобы девушка стояла перед ними на колене с кольцом. Я, конечно, утрирую, но такое возможно. С другой стороны, если девушка знает, чего хочет, и хочет быть с этим человеком, возможно, это новый способ проявить свои чувства. Но я все-таки за традиции, когда остаются джентльмены, мужчины и тот самый момент, когда именно мужчина делает правильное предложение своей любимой.

Кирилл Туриченко и корреспондент "Комсомольской правды" Кирилл Мишин. Фото: Вадим ЗАБИРОВ

– Мы сегодня говорили и об «Иванушках», и о сольном творчестве, и об отцовстве. Но что для тебя сейчас на первом месте?

– На первом месте всегда была, есть и будет семья. Но моя жизнь — это сцена. Моя жизнь — это песни, это театральная сцена в том числе. Конечно, я всегда говорю, что в планах сняться в кино, мне очень хочется этого. Но все это возможно только тогда, когда твой тыл в порядке. Поэтому, наверное, семья. Точно семья.

О том, хочет ли Туриченко сосредоточиться на сольном творчестве, понравились ли ему партнерские роды, будет ли он заводить соцсети для сына и о многом другом смотрите в полной версии интервью в VK Видео.

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