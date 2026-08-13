Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко рассказал, как готовился к отцовству Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко впервые стал отцом в начале 2026 года и рассказал, как они с супругой Дарьей готовились к этому событию. По словам артиста, новость о беременности стала для него полной неожиданностью, хотя пара очень ждала ребенка и тщательно планировала зачатие. Подробностями он поделился с KP.RU.

«Если говорить о подготовке, мы сдавали анализы, проверяли здоровье. Сейчас есть технологии и возможности изучить организм, понять, что нужно добавить, а что убрать. Мы хотели убедиться, что делаем все правильно», — уточнил певец.

При этом Туриченко признался, что на диете иногда у них с супругой случались срывы. Певец поделился, что о беременности узнал совершенно спонтанно, когда прилетел с гастролей. Супруга почувствовала изменения, заказала тест и, не говоря ни слова, увела его на улицу, где и сообщила радостную весть. В тот же момент к ним подошла уличная художница и предложила нарисовать портрет, который пара сохранила как память.

Артист признался, что забот стало больше, но они приятные, а помогают справляться родители и взаимовыручка с женой. Он поблагодарил супругу за поддержку и признался, что чувствует себя счастливее, чем когда-либо.

Напомним, что пол ребёнка артист с женой сообщили необычным образом. Это произошло не в ходе «гендер пати», а на концерте «Иванушек International», прямо перед фанатами коллектива.