Число погибших в результате опрокидывания парома в Зимбабве выросло до 37 Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Зимбабве число жертв крушения парома на озере Кариба достигло 37 человек. Об этом пишет Sky News со ссылкой на данные, которые предоставили местные власти.

Сообщается, что из воды извлекли ещё 24 тела. Ранее официальные лица сообщали о 15 погибших. Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями уточнило, что 77 человек удалось спасти, а 27 всё ещё числятся пропавшими без вести.

По данным управления гражданской защиты, на борту находились 114 взрослых пассажиров, подтверждённых продажей билетов, а также пять членов экипажа. Кроме того, на пароме могли быть дети младше возраста, для которого билеты не требуются. Вместимость судна составляет 90 человек, что указывает на превышение нормы. Власти призвали объявить инцидент чрезвычайной ситуацией национального масштаба.

Ранее KP.RU писал, что в Ломбокском проливе загорелся пассажирский паром с 114 пассажирами и 17 членами экипажа на борту, следовавший с Бали на Ломбок. К спасательной операции привлекли более 200 сотрудников, всех людей эвакуировали, никто серьёзно не пострадал, причины возгорания устанавливаются.