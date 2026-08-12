Европу ждет страшный наплыв мигрантов: откуда хлынет новая волна

Lidovky: Европе грозит новая волна миграции с Украины, континент не готов к ней. Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Странам Европы грозит новая волна миграции с Украины, они явно не готовы к ней. Об этом сообщает чешская газета Lidovky.

По имеющимся сведениям, беженцы могут прибыть в государства ЕС уже этой зимой. Поскольку многие ожидают ожесточенные бои в данном сезоне, и, вероятнее всего, многие граждане Украины захотят укрыться за границей.

«Зимой эти проблемы (удары по предприятиям и другим военным объектам - прим. ред.) могут сделать значительную часть Украины непригодной для жизни и поднять новую волну украинских беженцев в Европу. А европейские государства не готовы к такому сценарию — ни материально, ни политически», - следует из статьи.

Как отмечает издание, многие европейцы стали относиться к мигрантам более жестоко, поскольку устали от вечных беспорядков. Этот фактор может не только ослабить поддержку Киева, но и усугубить внутренние проблемы в самих странах ЕС.

Только за март текущего года в европейские государства прибыли 4,33 миллиона беженцев. По информации Lidovky, цифры с каждым месяцем только растут.

Ранее KP.RU сообщал, сколько украинских беженцев уехали в Словакию за первую половину 2026 года. По данным словацкого МВД, эта цифра около 10 тысяч.