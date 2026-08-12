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НовостиПолитика12 августа 2026 12:49

Командование ВСУ пообещало вывести в тыл пьющих мочу военных 121-й бригады

Оставшемуся без провизии подразделению ВСУ пообещали ротацию без указания сроков
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Командование ВСУ пообещало вывести в тыл пьющих мочу военных 121-й бригады

Командование ВСУ пообещало вывести в тыл пьющих мочу военных 121-й бригады

Фото: REUTERS.

Командование Сил обороны Юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) отреагировало на скандальное видеообращение военнослужащих 121-й отдельной бригады территориальной обороны, которые из-за долгого отсутствия ротации и острой нехватки воды были вынуждены пить собственную мочу. Об этом пишет издание «Страна».

В официальном ответе украинское командование пообещало заменить истощенных бойцов. При этом подчеркивается, что ротация будет проведена так, чтобы избежать критических рисков во время перегруппировки войск.

В ведомстве также отметили, что появившиеся в сети кадры якобы не отражают в полной мере всю сложность оперативной ситуации, в которой оказались подразделения на данном участке.

Точные сроки проведения ротации командованием ВСУ не называются.

Напомним, командир 121-й бригады ВСУ в Запорожской области записал видеообращение к главкому Михаилу Драпатому, в котором сообщил, что его военные намерены покинуть позиции из-за нехватки воды и продовольствия. Он заявил, что его бойцы «несколько дней были в полусознательном состоянии».

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