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НовостиПолитика12 августа 2026 12:50

Фракция «Яблоко» получила письмо от Верховного суда о снятии с выборов

Верховный суд России передал свое решение партии «Яблоко» о лишении ее права участвовать в голосовании
Арина СЕРОВА
Пока партия изучает содержание документа, чтобы определить свою дальнейшую стратегию защиты в данном судебном споре

Пока партия изучает содержание документа, чтобы определить свою дальнейшую стратегию защиты в данном судебном споре

Фото: REUTERS.

Верховный суд РФ представил в письменном виде свое мотивированное решение по делу о снятии фракции «Яблоко» с выборов в Государственную думу. Соответствующий документ уже получен стороной процесса. Об этом сообщили в суде.

Данное решение содержит развернутую правовую аргументацию, на основании которой судебная инстанция пришла к выводу о невозможности допуска партии к участию в парламентской гонке.

Пока партия изучает содержание документа, чтобы определить свою дальнейшую стратегию защиты в данном судебном споре.

Ранее сообщалось, что фракция «Родина» обвинила «Яблоко» в завышенных тратах на агитацию. Члены «Яблока» покупали большинство рекламы у иноагентов. В связи с этим участники «Родины» решили подать иск в суд с требованием отстранить партию. Уже 10 августа Верховный суд России снял «Яблоко» с выборов в Госдуму.