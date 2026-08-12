Радиостанция «Судного дня» снова вышла в эфир с загадочным словом перед солнечным затмением Фото: REUTERS.

Стало известно, что радиостанция «Судного дня» снова вышла в эфир 12 августа 2026 года. На этот раз жужжалка выдала слово «вилобоец». Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 Логи».

«НЖТИ 43946 ВИЛОБОЕЦ 1162 5685», — говорилось в сообщении от аппарата. Также, как и всегда, рядом со словом были цифры, которые похожи на координаты. Что именно они означают, до сих пор неизвестно.

Нужно отметить, что обычно радиостанция выходит в эфир на фоне каких-то важных политических событий. Однако сейчас таких не наблюдается. Но есть значимое астрономическое событие — солнечное затмение.

Ранее KP.RU сообщил, что в августе 2026 года «жужжалка» продолжает проявлять активность. В некоторые дни, такие как 6 августа, аппарат выходил на связь несколько раз за день. Последний раз радиостанция дала о себе знать 10 числа.