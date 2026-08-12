Мантуров сообщил, что первые Ил-114‑300 поступили заказчикам в России Фото: пресс-служба министерства транспорта России

Программа создания отечественного флота гражданской авиации вступает в практическую фазу. Линейка самолетов обеспечит маршруты любой протяженности. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, добавив, что начались поставки Ил-114.

«По самолету Ил-114-300 мы начинаем первые поставки. Разворачивается серийное производство обновленного Ту-214, на финальном этапе испытания и сертификация МС-21 и Superjet», — говорится в сообщении от вице-премьера.

Мантуров отметил важность мобильности и связанности территории РФ для технологического суверенитета. Он подчеркнул, что создание современного флота гражданской авиации становится реальностью. Мантуров добавил, что ввод в эксплуатацию самолета поможет гибко строить маршруты любой протяженности.

Ранее KP.RU подробно рассказал о разработке российского самолета Ил-114. Отмечается, что воздушное судно уже ждет первых пассажиров.