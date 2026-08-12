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НовостиВ мире12 августа 2026 12:57

На Украине назвали причину сокрытия данных о пусках российских ракет

Нардеп Скороход: ВСУ не пишут о пусках российских ракет из-за катастрофы с ПВО
Семен ЗИМИН
На Украине назвали причину сокрытия данных о пусках российских ракет

На Украине назвали причину сокрытия данных о пусках российских ракет

Фото: REUTERS.

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские Воздушные силы перестали публиковать детальную статистику о запусках российских ракет. Причиной такого решения она назвала крайне тяжелое положение, в котором оказалась система ПВО Незалежной. Об этом нардеп написала в Telegram-канале.

Скороход пояснила, что официальный Киев изменил формат отчетности для граждан из-за острого дефицита средств ПВО, способных сбивать баллистические цели. Она подчеркнула, что власти предпочли скрыть информацию от общества, вместо того чтобы пытаться исправить сложившуюся катастрофическую ситуацию.

Тем временем словацкий генерал в отставке Павел Мацко выразил обеспокоенность развитием событий. Он отметил, что недостаток ракет для систем ПВО может создать серьезную брешь в обороне стратегически важных объектов Украины. По мнению военного эксперта, это способно кардинальным образом изменить расклад сил на поле боя в преддверии зимнего периода.