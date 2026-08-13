Все ждали девочку: Кирилл Туриченко вспомнил как его ошарашили новостью о рождении сына

Кирилл Туриченко заявил, что изначально все ждали сына, но родилась дочка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский исполнитель Кирилл Туриченко раскрыл в беседе с KP.RU, почему сына назвали таким необычным именем - Леоном. По словам артиста, изначально вся семья ждала девочку. В том, что у них будет дочка, была уверена жена Туриченко - Дарья, мама и сестра певца. Пара даже делала ремонт дома под дочку, но в итоге родился сын.

«Конечно, были и другие варианты. Думали назвать его Александром, был вариант Лука. Но Леон всё-таки перевесил. При этом мы решили, что окончательно поймём, когда увидим его: спросим - кто ты, как тебя зовут, сынок? И когда мы его увидели, стало понятно: это точно Леон», - заявил Туриченко.

Певец поделился, что все, кто видели его сына, называли его не по годам мудрым, ребёнком с «очень пронизывающим взглядом». По словам Туриченко, он всегда скучает по своему сыну, когда вынужден быть вне дома, и уверен, что этот ребёнок послан ему Господом.

При этом артист признался, что не отказывается от планов на второго ребёнка, и очень хочет, чтобы в этом же году жена родила ему ещё одного.

Ранее KP.RU сообщил, что Туриченко впервые стал отцом в феврале 2026 года, и появление сына его по-настоящему осчастливило.