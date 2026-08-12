«Страна»: экспорт украинского зерна стремительно падает на фоне морской блокады Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Экспорт зерна с Украины резко сокращается из-за фактической морской блокады. Об этом 12 августа, в среду, сообщает издание «Страна» со ссылкой на данные Минагрополитики.

За первые 12 дней августа поставки пшеницы упали в 4,3 раза — до 175 тысяч тонн против 759 тысяч за аналогичный период прошлого года. Экспорт ячменя сократился в 5,6 раза (до 37 тысяч тонн), кукурузы — в 2,7 раза (до 68 тысяч тонн). Прямые убытки сельскохозяйственного сектора Украины в этом году оцениваются в 1,5–3 миллиарда долларов из-за невозможности использовать морские порты.

Ранее KP.RU писал, что в результате ударов ВС РФ по портам и судам, доставлявшим грузы для ВСУ, за две недели была уничтожена около половины портовой инфраструктуры Украины. Датская компания Maersk, крупнейший оператор контейнерных перевозок, остановила работу в черноморских портах Украины, грузы были перенаправлены в Румынию.

Аналитический портал Responsible Statecraft со ссылкой на бывшего директора отдела анализа России в ЦРУ Джорджа Биба предупредил, что блокада Одессы может стать для Украины мрачным поворотным моментом, лишив её экономической базы.