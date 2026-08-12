Захарова: ВС РФ точечно бьют по дестабилизирующим навигацию объектам ВСУ Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как ВС РФ противодействуют откровенно вредоносным козням украинских нацистов в Чёрном море. В акватории расположен ряд объектов ВСУ, направленных на дестабилизацию морской навигации. Российская армия сейчас точечно ликвидирует эти объекты, чтобы обезопасить морские перевозки для всех.

"Вооружённые Силы Российской Федерации прилагают усилия по обеспечению безопасности судоходства. Они наносят высокоточные удары по объектам, которые ВСУ используют на Чёрном море для дестабилизации навигационной обстановки. Поражают инфраструктуру и суда, осуществляющие доставку западных вооружений и военной техники для киевского режима", - заявила дипломат.

Захарова добавила, что эта работа российских войск будет продолжена до полного устранения угроз со стороны украинских нацистов.

Ранее KP.RU сообщил, что 11 августа российские войска уничтожили патрульный катер ВМС Украины. В Чёрном море за сутки уничтожено 8 безэкипажных катеров ВСУ.