Отжимаются на похоронах ликвидированных ВСУшников: на Украине стали практиковать дикие ритуалы

Шойгу: на Украине пропагандируется культ смерти и дикие ритуалы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу заявил 12 августа, в среду, что на современной Украине пропагандируется культ смерти. В Незалежной в практику вошли дикие ритуалы, вроде отжиманий на похоронах уничтоженных военнослужащих ВСУ.

Речь идет о ритуале, который появился в некоторых украинских военных подразделениях под влиянием американских традиций, когда на похоронах погибших сослуживцы отжимаются. Видео с этими странными действиями можно найти в Сети.

"В современной Украине открыто пропагандируется культ смерти, в практику вошли дикие ритуалы, вроде отжиманий на похоронах уничтоженных вэсэушников", - говорится в комментарии Сергея Шойгу по вопросу героизации пособников нацистов на Украине.

Секретарь Совбеза РФ также заявил, что нынешняя государственная идеология Незалежной ведёт её к гибели, по аналогии с гитлеровской Германией.