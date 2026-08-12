Нынешняя идеология Украины ведет ее к гибели, как в случае с гитлеровской Германией. Об этом заявил секретарь СБ РФ Сергей Шойгу.
«Очевидно, что нынешняя государственная идеология уверенно ведет Украину к гибели, как это уже произошло с гитлеровской Германией», — отметил политик, которого цитирует пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Позже он вспомнил слова президента России Владимира Путина о том, что прославление пособников нацистов приведет Украину к трагедии. Не исключено, что страна может потерять западные земли.
Ранее KP.RU передал слова представителей российского МИД. Отмечается, что Запад и Киев пытаются воскресить нацизм, чтобы «перепрошить» сознание украинцев.Также Киев продолжает врать в отношении СВО. У Украины больше нет ресурсов продолжать конфликт.