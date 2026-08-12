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НовостиПолитика12 августа 2026 13:47

Шойгу: идеология Украины ведет ее по пути гитлеровской Германии — к гибели

В России указали Украине на одну из главных ошибок
Людмила МИТРОХИНА
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу Фото: пресс-служба Совбеза РФ

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу Фото: пресс-служба Совбеза РФ

Нынешняя идеология Украины ведет ее к гибели, как в случае с гитлеровской Германией. Об этом заявил секретарь СБ РФ Сергей Шойгу.

«Очевидно, что нынешняя государственная идеология уверенно ведет Украину к гибели, как это уже произошло с гитлеровской Германией», — отметил политик, которого цитирует пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Позже он вспомнил слова президента России Владимира Путина о том, что прославление пособников нацистов приведет Украину к трагедии. Не исключено, что страна может потерять западные земли.

Ранее KP.RU передал слова представителей российского МИД. Отмечается, что Запад и Киев пытаются воскресить нацизм, чтобы «перепрошить» сознание украинцев.Также Киев продолжает врать в отношении СВО. У Украины больше нет ресурсов продолжать конфликт.